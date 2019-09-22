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На следующей неделе Украину накроют дожди

Новости » Общество    22.09.2019 - 10:22
На следующей неделе Украину накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В четверг, 26 сентября, дожди охватят всю страну

Погода в Украине в период с 23 по 26 сентября будет ухудшаться, до конца недели дожди охватят все регионы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

23 сентября

По прогнозу украинских синоптиков, неделя в Украине начнется с преимущественно сухой погоды на большей территории, лишь в Закарпатской области ожидается небольшой дождь. Средняя температура по регионам будет колебаться от +11 на севере до +17 в центре. В южных и западных областях будет теплее, там ожидается до +20...+22.

На следующей неделе Украину накроют дожди

24 сентября

Во вторник дождливая погода охватит Харьковскую, Лугаснську, Донецкую, Полтавскую и Днепропетровскую области. На остальной территории осадков не ожидается, днем температура будет держаться в пределах +11...+17. На юге и западе сохранится температура до +19...+22.

На следующей неделе Украину накроют дожди

25 сентября

Среда принесет осадки в западные, восточные и некоторые центральные области. Температура воздуха днем останется неизменной по сравнению с прошлым днем, однако на западе температура опустится до +12. На Закарпатье еще сохранится температура от +18 до +20.

На следующей неделе Украину накроют дожди

26 сентября

В четверг дожди накроют всю территорию Украины. Температура воздуха останется неизменной и будет колебаться в пределах от +11 на севере до +17 в других регионах. В южных областях и на Закарпатье от +18 до +22.

На следующей неделе Украину накроют дожди

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в Украине 22 сентября. Сегодня ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с и заморозки на почве до 0...-3.

Сегодня на севере и востоке Украины ожидаются дожди Завтра в Украине ожидаются сильные заморозки
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