Завтра в деяких областях буде дощ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощ очікується вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській та східних областях

Погода в Україні завтра, 23 вересня, буде переважно сухий, тільки в деяких областях вночі очікується невеликий дощ. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, завтра без опадів, вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській та східних областях невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі від +4 до +9 градусів, в Карпатах від +1 до +3. Вдень від +11 до +16, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині від +19 до +24.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, завтра у південних та західних областях очікується помірно тепла погода, температура вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів. На решті території буде прохолодніше, вдень очікується до +17 градусів. У Чернігівській, Сумській і Харківській областях прогнозується зниження температури до +10 градусів.

Додамо, раніше українські синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень. В період з 23 по 26 вересня погодні умови в Україні будуть погіршуватися, очікуються дощі. Ближче до кінця тижня дощова погода охопить всю територію країни.