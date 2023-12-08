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Завтра мороз, але до відлиги недалеко. Синоптик дала прогноз в Україні

Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 9 грудня та найближчі дні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода завтра, 9 грудня, в Україні буде досить морозною. Хоча вже з 10 грудня, а більш відчутно з 11 грудня, очікується відлига.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"9 грудня ще переважатиме морозна погода. Найближчої ночі очікується -4...-11 градусів, завтра вдень -1...-4 градуси. У південній частині вночі та вдень переважатиме плюсова температура", - розповіла вона.

Крім того, за даними Діденко, мокрий сніг пройде на сході України, дощі припадуть на південну частину.

"На решті території завтра - без істотних опадів", - констатувала вона.

Водночас у Києві субота буде холодною - вночі -5...-7 градусів, вдень -1...-3 градуси.

"Опади якісь "впливові" - навряд. На дорогах - слизько", - додала синоптик.

Відлига в Україні

Вже у неділю, 10 грудня, і надалі в Україні поступово теплішатиме.

"І якщо подивитися на температуру повітря, видно, що з 11-го грудня розпочинається відлига. Потепління. Опади періодичні будуть, але мокрий сніг чи дощі", - попередила синоптик.

Загалом у грудні 2023 в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. 

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