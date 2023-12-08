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Завтра мороз, но до оттепели недалеко. Синоптик дала прогноз в Украине

Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 9 декабря и ближайшие дни (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода завтра, 9 декабря, в Украине будет достаточно морозной. Хотя уже с 10 декабря, а более ощутимо с 11 декабря, ожидается оттепель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"9 декабря еще будет преобладать морозная погода. В ближайшую ночь ожидается -4...-11 градусов, завтра днем -1...-4 градуса. В южной части ночью и днем будет преобладать плюсовая температура", - рассказала она.

Кроме того, по данным Диденко, мокрый снег пройдет на востоке Украины, дожди придутся на южную часть.

"На остальной территории завтра - без существенных осадков", - констатировала она.

В то же время в Киеве суббота будет холодной - ночью -5...-7 градусов, днем -1...-3 градуса.

"Осадки какие-то "влиятельные" – вряд ли. На дорогах - скользко", - добавила синоптик.

Оттепель в Украине

Уже в воскресенье, 10 декабря, и дальше в Украине будет постепенно теплеть.

"И если посмотреть на температуру воздуха, видно, что с 11 декабря начинается оттепель. Потепление. Осадки периодически будут, но мокрый снег или дожди", - предупредила синоптик.

В общей сложности в декабре 2023 в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градусов выше нормы. 

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