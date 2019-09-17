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Завтра у Мінську обговорять звільнення полонених

Новини » Політика    17.09.2019 - 13:29
Завтра у Мінську обговорять звільнення полонених
Фото: Леонід Кучма (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ключовими питаннями завтрашньої зустрічі у Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб

Представник України в ТКГ Леонід Кучма Леонід Кучма та надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєна де Понсена обговорили порядок денний роботи Тристоронньої контактної групи. Про це написала прес-секретар Кучми Дарка Олефір на своїй сторінці у Facebook.

Сторони обговорили, що ключовими питаннями завтрашньої зустрічі у Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб.

Українська сторона наголосила на першочерговості виконання саме безпекового блоку Мінських домовленостей - припинення вогню, виведення російських збройних формувань, відновлення Україною контролю за тимчасово непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає "формулу Штайнмайєра" найбільш доречною платформою для виконання мінських домовленностей.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський назвав умови виборів на окупованому Донбасі. За його словами, вибори на цих територіях пройдуть тільки після відведення військ.

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