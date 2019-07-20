Завтра местами ожидаются дожди с грозами

Погода в Украине завтра 21 июля будет теплой, однако местами ожидается небольшой кратковременный дождь, днем с грозой. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков 21 июля в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с.

Температура ночью от +13 до +18 градусов, на побережье морей до +21; днем от +25 до +30, на юге и Закарпатье до +33.

Напомним, по данным синоптики Натальи Диденко, погода в день внеочередных парламентских выборов будет жаркой и солнечной, но местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Добавим, в субботу, 20 июля, ожидается ухудшение погоды в западных областях страны. На западе сегодня ожидаются грозовые дожди, на остальной территории - без осадков. В южных областях днем воздух прогреется до +31, ночью будет держаться на уровне от +15 до +17.

В столице, по прогнозу Гидрометцентра, без осадков, но с переменной облачностью. Днем столбики термометров покажут от +26 до +28, ночью от +14 до +16.