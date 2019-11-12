Завтра в Конгрессе проведут первые открытые слушания по делу об импичменте Трампа

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Показания дадут Уильям Тейлор и Джордж Кент

Члены Комитета по разведке Палаты представителей готовятся к проведению первых публичных слушаний в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что завтра, 13 ноября, публичные показания дадут Уильям Тейлор, возглавляющий посольство США в Украине, и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Они оба уже давали показания в октябре на закрытых слушаниях, после чего комитеты Палаты представителей обнародовали расшифровки их показаний.

Свидетели рассказали подробности о том, как Трамп и его приближенные пытались убедить Украину начать расследование в отношении одного из главных политических конкурентов Трампа, демократа Джо Байдена, и его сына Хантера.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал "позорными" слушания по вопросу об импичменте и заявил, что демократы блокируют свидетелей, которым хотели бы задать вопросы республиканцы.

Ранее сообщалось, что в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

РБК-Украина писало, что процедуру импичмента президента США Дональда Трампа планируют завершить расследовать в Конгрессе до Рождества, 25 декабря.