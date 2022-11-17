Завтра у Києві очікується сильний снігопад: містян закликають залишити авто вдома

"Залиште авто вдома: синоптики прогнозують завтра сильний снігопад", - ідеться у повідомленні.

За даними синоптиків, сніг розпочнеться завтра пообіді, посилиться увечері й триватиме до середини дня суботи.

"Будь ласка, не створюйте затори. Адже у них також стоїть снігоприбиральна техніка й авто спецслужб. Подбайте також про паркування: не залишайте автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби дорожники могли долати наслідки опадів", - додали у КМДА.

Також київська влада нагадує пішоходам про світловідбивні елементи на одязі.