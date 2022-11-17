RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Завтра в Киеве ожидается сильный снегопад: горожан призывают оставить автомобиль дома

Фото: завтра в Киеве ожидается сильный снегопад (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области и столице завтра, 18 ноября, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. В регионе пройдет снегопад, на дорогах гололедица. Объявлен уровень опасности – I, желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"Оставьте авто дома: синоптики прогнозируют завтра сильный снегопад", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, снег начнется завтра после обеда, усилится вечером и продлится до середины дня субботы.

"Пожалуйста, не создавайте пробки. Ведь у них также стоит снегоуборочная техника и авто спецслужб. Позаботьтесь также о парковке: не оставляйте автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы дорожники могли преодолевать последствия осадков", - добавили в КГГА.

Также киевские власти напоминают пешеходам о светоотражающих элементах на одежде.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 16 ноября, столицу Украины накрыл первый снег . В ближайшие дни в Киеве ожидаются снег и гололедица. По данным Гидрометеоцентра, температура воздуха упадет до -2 градусов.

Также ранее мы писали, что в КГГА рассказали водителям и пешеходам, как правильно вести себя во время гололеда .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиев