Завтра в Киеве ожидается сильный снегопад: горожан призывают оставить автомобиль дома

"Оставьте авто дома: синоптики прогнозируют завтра сильный снегопад", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, снег начнется завтра после обеда, усилится вечером и продлится до середины дня субботы.

"Пожалуйста, не создавайте пробки. Ведь у них также стоит снегоуборочная техника и авто спецслужб. Позаботьтесь также о парковке: не оставляйте автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы дорожники могли преодолевать последствия осадков", - добавили в КГГА.

Также киевские власти напоминают пешеходам о светоотражающих элементах на одежде.