Сніг та ожеледиця. Погода у Києві завтра різко погіршиться

Завтра, 28 березня у Києві очікується погіршення погоди. Очікуються дощ та мокрий сніг з сильними поривами вітру та ожеледицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

"Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції", - додали в адміністрації.

В КМДА додали, що дорожники Києва готові до зміни погодних умов. "Київавтодор" до початку опадів проводитиме протиожеледну обробку вулиць.

Як повідомлялось, у вівторок, 28 березня, в Україні очікується зміна погоди, на більш "зимну". При чому вона буде настільки різкою, що, наприклад, у Києві ще вночі буде до +12, а вже днем - максимум до +3.

Зокрема, сьогоднішній день буде найтеплішим днем у найближчій перспективі, бо вже завтра очікується суттєве похолодання, яке першими відчують мешканці західних регіонів.

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