Завтра в Києві очікується негода: синоптики попередили про сильний вітер й не тільки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Під час сильного вітру, як радять фахівці, слід:

Температура вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів, а вдень - від 16 до 18 градусів.

Згідно з даними Укргідрометцентру, завтра у столиці очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с. Загалом у місті можлива мінлива хмарність, а вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні днями прийшов активний прохолодний атмосферний фронт через що температура в денні години відчутно знизилась.

Тим часом синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтрашній день.

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