Завтра в Києві очікується негода: синоптики попередили про сильний вітер й не тільки
У Києві, завтра, 1 травня, очікуються сильні пориви вітру. Вдень місцями можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з даними Укргідрометцентру, завтра у столиці очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с. Загалом у місті можлива мінлива хмарність, а вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.
Температура вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів, а вдень - від 16 до 18 градусів.
Під час сильного вітру, як радять фахівці, слід:
- щільно зачинити вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні днями прийшов активний прохолодний атмосферний фронт через що температура в денні години відчутно знизилась.
Тим часом синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтрашній день.
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