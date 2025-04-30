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Завтра в Києві очікується негода: синоптики попередили про сильний вітер й не тільки

Середа 30 квітня 2025 15:55
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Завтра в Києві очікується негода: синоптики попередили про сильний вітер й не тільки Фото: синоптики попередили про сильний вітер у Києві (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, завтра, 1 травня, очікуються сильні пориви вітру. Вдень місцями можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Згідно з даними Укргідрометцентру, завтра у столиці очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с. Загалом у місті можлива мінлива хмарність, а вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів, а вдень - від 16 до 18 градусів.

Під час сильного вітру, як радять фахівці, слід:

  • щільно зачинити вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні днями прийшов активний прохолодний атмосферний фронт через що температура в денні години відчутно знизилась.

Тим часом синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтрашній день.

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КМДА Київ
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