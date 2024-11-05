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Завтра в Києві частково обмежать рух Хрещатиком: у чому причина

Вівторок 05 листопада 2024 17:55
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Завтра в Києві частково обмежать рух Хрещатиком: у чому причина Фото: вулиця Хрещатик, Київ (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Завтра, 6 листопада, у Києві зранку буде частково обмежений рух на одній із ділянок дороги вулицею Хрещатик.

Про це заявили в КК "Київавтодор", повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Часткове обмеження руху транспорту другою смугою на вулиці Хрещатик очікується у напрямку Європейської площі.

У "Київавтодорі" пояснили, що дорожники виконуватимуть ремонт оглядового колодязя за адресою: вулиця Хрещатик, 21.

Обмеження руху на цій ділянці дороги почнеться о 8:30 та буде тривати орієнтовно до 12:00.

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності. Вони також звернулися до водіїв та попросили їх врахувати інформацію при планування завтрашніх маршрутів.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно, а саме 29 жовтня, у центрі столиці прорвало водопровід. Це сталося на перехресті вулиць Ділової та Великої Васильківської. Відповідні фото інциденту поширювали столичні Telegram-канали.

Також раніше ми розповідали про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом у Києві. Тоді "Київавтодор" виконував ремонтні роботи проїжджої частини, а саме першої та другої смуг.

До цього у "Київавтодорі" вже пояснювали, що згідно з результатами спеціального обстеження, Північний міст не було визнано аварійним. Саме тому всі необхідні роботи на ньому проводяться за попередньо розробленим і затвердженим проєктом.

Окрім цього зазначимо, що майже до кінця листопада рух Броварським проспектом у напрямку Броварів буде частково обмежений.

Таке обмеження стартувало ще наприкінці минулого місяця, а саме у суботу 26 жовтня. У нашому матеріалі ви можете дізнатися про причини такого рішення КК "Київавтодору".

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Київ Хрещатик
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