Завтра в Киеве ожидается гроза

Завтра в столице ожидаются кратковременные дожди

В Киеве завтра, 25 июля 2018 года, ожидается гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается, завтра в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы. В КГГА также отмечают, что дневная температура воздуха в Киеве завтра составит до +27 градусов тепла, ночью же ожидается до +19. Также сообщается, что 25 июля в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер в Киеве ожидается переменных направлений, до 8 м/с.

Отметим, в Киеве ожидаются грозы и сегодня, 24 июля 2018 года.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали о грозах в Украине завтра, 25 июля. В частности, дождливо по Украине днем, ночью - только местами. В целом по Украине ожидается до +32 градусов тепла, теплее всего будет на юге.

Кроме того, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, до 27 июля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Так, высокая пожарная опасность ожидается в Николаевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях.