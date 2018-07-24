В Украине до 27 июля сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Высокая пожарная опасность ожидается в Николаевской, Одесской, Запорожской и Кировоградской областях

В Украине до 27 июля 2018 года сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, чрезвычайный уровень пожарной опасности 24-27 июля сохранится в большинстве районов Николаевской, Одесской и Запорожской областей.

Кроме того, отмечается, что 26-27 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать и в Кировоградской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра, 25 июля, в Украине ожидаются грозы и кратковременные дожди.