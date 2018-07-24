В Украине завтра ожидаются грозы

Днем по Украине ожидается до +28 градусов, а на юге - до +32

В Украине завтра, 25 июля 2018 года, ожидаются грозы и кратковременные дожди. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, 25 июля в Украине ночью температура воздуха поднимется максимум до +19, а на побережье морей - до +22 градусов тепла. Днем по Украине ожидается до +28 градусов, а на юге - до +32.

"25 июля в Украине кратковременные дожди с грозами (ночью местами)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Киеве ожидается гроза и кратковременные дожди.