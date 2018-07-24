В Украине завтра ожидаются грозы

Новости Общество 24.07.2018 - 14:52
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем по Украине ожидается до +28 градусов, а на юге - до +32

В Украине завтра, 25 июля 2018 года, ожидаются грозы и кратковременные дожди. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, 25 июля в Украине ночью температура воздуха поднимется максимум до +19, а на побережье морей - до +22 градусов тепла. Днем по Украине ожидается до +28 градусов, а на юге - до +32.

"25 июля в Украине кратковременные дожди с грозами (ночью местами)", - говорится в сообщении.

В Украине завтра ожидаются грозы

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Киеве ожидается гроза и кратковременные дожди.

Синоптики предупреждают о грозах в Украине Погода на сегодня: на большей территории Украины дожди, температура до +32
Теги:  Гидрометцентр,  гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС