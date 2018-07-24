Завтра у Києві очікується гроза

Завтра у столиці очікуються короткочасні дощі

У Києві завтра, 25 липня 2018 року, очікується гроза. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міськдержадміністрації.

Як зазначається, завтра у столиці очікуються короткочасні дощі та грози. У КМДА також зазначають, що денна температура повітря у Києві завтра становитиме до +27 градусів тепла, вночі ж очікується до +19. Також повідомляється, що 25 липня у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер у Києві очікується змінних напрямків, до 8 м/с.

Зазначимо, грози у Києві очікуються і сьогодні, 24 липня 2018 року.

Нагадаємо, раніше у Укргідрометцентрі попереджали про грози в Україні завтра, 25 липня. Зокрема, дощитиме по Україні вдень, вночі - лише місцями. Загалом по Україні очікується до +32 градусів тепла, найтепліше буде на півдні.

Крім того, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до 27 липня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Так, висока пожежна небезпека очікується у Миколаївській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.