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Завтра в Киеве ограничат движение транспорта в связи с визитом Эрдогана

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Утром ограничат дорожное движение на Бориспольском шоссе

В Киеве завтра, 3 февраля, в связи с визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана возможные временные незначительные ограничения дорожного движения. Об этом сообщает пресс-службы Управления государственной Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 3 февраля в связи с визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице. Также просим учесть вероятные ограничения дорожного движения на Бориспольском шоссе утром 3 февраля и рекомендуем по возможности воспользоваться общественным транспортом", - сказано в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетит Украину с рабочим визитом. Официальная церемония встречи состоится в 11:00. В 16:00 Эрдоган примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Добавим, что Зеленский посетил с официальным визитом Турцию 7-8 августа. Кроме президента Турции, он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I. Они обсудили вопросы территориальной целостности Украины.

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