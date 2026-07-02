Завтра графіки? "Укренерго" дало прогноз щодо світла 3 липня

У п'ятницю, 3 липня, графіки відключення електроенергії в Україні не діятимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Попри обнадійливий прогноз, всіх українців просять перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00. Саме в цей проміжок часу промислові сонячні електростанції працюють найбільш ефективно.
Водночас у вечірні години - з 16:00 до 23:00 - слід обмежити використання потужних електроприладів, оскільки в цей час навантаження на енергосистему традиційно зростає.
Запровадження обмежень стало наслідком різкого збільшення споживання електроенергії через спеку, яка охопила всю територію України. Активне використання кондиціонерів підвищило навантаження на енергосистему щонайменше на 25%.
Водночас на введення обмежень вплинули планові ремонтні роботи, відновлення інфраструктури після російських атак, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні негода залишила без електропостачання майже 70 населених пунктів у чотирьох областях. Вранці через чергову масовану атаку РФ сталися нові відключення, зокрема й у Києві.
Зазначимо, що 1 липня в Міненерго повідомляли: найскладніша ситуація зберігалася в Сумській області. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів там без світла залишається найбільша кількість споживачів.