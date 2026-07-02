Завтра графики? "Укрэнерго" дало прогноз по свету 3 июля

В пятницу, 3 июля, графики отключения электроэнергии в Украине не будут действовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Несмотря на обнадеживающий прогноз, всех украинцев просят перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 16:00. Именно в этот промежуток времени промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.
В то же время в вечерние часы - с 16:00 до 23:00 - следует ограничить использование мощных электроприборов, поскольку в настоящее время нагрузка на энергосистему традиционно возрастает.
Введение ограничений стало следствием резкого увеличения потребления электроэнергии из-за жары, охватившей всю территорию Украины. Активное использование кондиционеров повысило нагрузку на энергосистему как минимум на 25%.
В то же время, на введение ограничений повлияли плановые ремонтные работы, восстановление инфраструктуры после российских атак, а также сокращение объемов импорта электроэнергии.
Напомним, в ночь на сегодня непогода оставила без электроснабжения почти 70 населенных пунктов в четырех областях. Утром из-за очередной массированной атаки РФ произошли новые отключения, в том числе и в Киеве.
Отметим, что 1 июля в Минэнерго сообщали: самая сложная ситуация сохранялась в Сумской области. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов там без света остается наибольшее количество потребителей.