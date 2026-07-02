Завтра графики? "Укрэнерго" дало прогноз по свету 3 июля

Несмотря на обнадеживающий прогноз, всех украинцев просят перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 16:00. Именно в этот промежуток времени промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

В то же время в вечерние часы - с 16:00 до 23:00 - следует ограничить использование мощных электроприборов, поскольку в настоящее время нагрузка на энергосистему традиционно возрастает.

Почему в Украине возвращались графики

Введение ограничений стало следствием резкого увеличения потребления электроэнергии из-за жары, охватившей всю территорию Украины. Активное использование кондиционеров повысило нагрузку на энергосистему как минимум на 25%.

В то же время, на введение ограничений повлияли плановые ремонтные работы, восстановление инфраструктуры после российских атак, а также сокращение объемов импорта электроэнергии.