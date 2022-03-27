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В Славутиче анонсировали зеленый коридор. В Киевской ОВА эвакуацию отрицают

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Киевская область, Воскресенье 27 марта 2022 11:35
В Славутиче анонсировали зеленый коридор. В Киевской ОВА эвакуацию отрицают Фото: в Киевской области не согласовали гуманитарные коридоры (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В воскресенье, 27 марта, городской совет Славутича анонсировал открытие зеленого коридора. В Киевской областной военной администрации отрицают эвакуации мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Киевской ОВА Алексея Кулебу и Славутичский городской совет.

"Сегодня, 27.03.2022, в Киевской области эвакуация не происходит. В регионе отсутствуют официально согласованные гуманитарные коридоры", - говорится в сообщении.

Однако в горсовете Славутича отметили, что планируется эвакуация автобусами женщин и детей до железнодорожного вокзала Киева.

Жителей Киевской области призвали быть внимательными и учитывать обстоятельства.

Напомним, сегодня в Украине согласована работа только двух гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

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Война России против Украины эвакуация Киевская область Славутич
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