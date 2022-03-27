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Завтра из Энергодара планируется эвакуация населения легковыми автомобилями

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Энергодар, Воскресенье 27 марта 2022 14:00
Завтра из Энергодара планируется эвакуация населения легковыми автомобилями Фото: в Энергодаре завтра состоится эвакуация (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В понедельник, 28 марта, планируется открытие зеленого коридора из Энергодара в Запорожье. Местные жители смогут эвакуироваться собственным легковым транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Колонна легковых автомобилей будет формироваться на улице Курчатова в 6:30. Отправка в сопровождении автомобилей медиков и спасателей запланирована на 8:00.

Напомним, сегодня в Украине согласованы только два гуманитарных коридора. Они работают в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, в Славутиче сегодня анонсировали эвакуацию детей и женщин в Киев, однако в Киевской ОВА отрицают информацию о согласованном зеленом коридоре.

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