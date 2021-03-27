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Завтра у двох областях пройдуть довибори до Ради

Новость на русском → Україна, Субота 27 березня 2021 19:36
Завтра у двох областях пройдуть довибори до Ради Фото: у неділю у двох областях пройдуть довибори в Раду (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Завтра, 28 березня, у двох областях пройдуть довибори до Верховної ради. Вони відбудуться в окрузі №50 у Донецькій області та в окрузі № 87 в Івано-Франківській області.


Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

Вказано, що двох народних депутатів обиратимуть серед 32 кандидатів. Голосування пройде на:

  • 112 виборчих дільницях (106 - звичайних, 6 - спеціальних) округу № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району;
  • 117 виборчих дільницях (115 - звичайних, 2 - спеціальних) округу № 87, який включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

За попередніми підрахунками, на виборах зможуть проголосувати майже 295 тисяч виборців.

Вони будуть обирати серед 18 кандидатів в окрузі №50 та серед 14 - в окрузі №87.

Голосування розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00.

Нагадаємо, ЦВК 2 березня завершила реєстрацію кандидатів на довибори у Верховну раду на одномандатних округах №50 та №87.

Більше про кандидатів в нардепи на довиборах в Раду читайте в матеріалі РБК-Україна "Битва за округ. Хто з політиків побореться за вакантні місця в Раді".

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