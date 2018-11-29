ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

Новости » Общество    29.11.2018 - 17:55
Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителей просят не использовать автотранспорт с летними шинами

На дорогах столицы завтра, 30 ноября, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что по данным Укргидрометцентра, в Киеве завтра переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/сек. Осадков не ожидается. Температура ночью 10-12°, днем 5-7° мороза.

Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителям рекомендуют придерживаться следующих советов:

  • соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Украине 29-30 ноября в некоторых областях ожидаются порывы ветра до 17-22 м/сек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с осложнением погодных условий в Украине в ближайшие два дня гражданам рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура от +1 до -7 В Киеве завтра откроются пункты обогрева для бездомных
Новости Украины КиевГидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь