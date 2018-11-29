Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителей просят не использовать автотранспорт с летними шинами

На дорогах столицы завтра, 30 ноября, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что по данным Укргидрометцентра, в Киеве завтра переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/сек. Осадков не ожидается. Температура ночью 10-12°, днем 5-7° мороза.

Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителям рекомендуют придерживаться следующих советов:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Украине 29-30 ноября в некоторых областях ожидаются порывы ветра до 17-22 м/сек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с осложнением погодных условий в Украине в ближайшие два дня гражданам рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.