Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

Водителей просят не использовать автотранспорт с летними шинами
На дорогах столицы завтра, 30 ноября, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Сообщается, что по данным Укргидрометцентра, в Киеве завтра переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/сек. Осадков не ожидается. Температура ночью 10-12°, днем 5-7° мороза.
Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителям рекомендуют придерживаться следующих советов:
Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Украине 29-30 ноября в некоторых областях ожидаются порывы ветра до 17-22 м/сек.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с осложнением погодных условий в Украине в ближайшие два дня гражданам рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.