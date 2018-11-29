Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця

Водіїв просять не використовувати автотранспорт із літніми шинами
На дорогах столиці завтра, 30 листопада, місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Повідомляється, що за даними Укргідрометцентру, у Києві завтра буде мінлива хмарність, вітер східний, 5-10 м/с. Опадів не очікується. Температура уночі 10-12°, вдень 5-7° морозу.
Для запобігання травматизму та аварійних ситуацій киян закликають бути обережними, пересуваючись по місту. Водіям рекомендують дотримуватися наступних порад:
Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в Україні 29-30 листопада в деяких областях очікуються пориви вітру до 17-22 м/с.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку із ускладненням погодних умов в Україні в найближчі два дні громадянам рекомендують утриматися від поїздок на далекі відстані.