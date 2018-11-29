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Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине

Новости » Общество    29.11.2018 - 08:48
Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

29-30 ноября ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с

В Украине 29-30 ноября в некоторых областях ожидаются порывы ветра до 17-22 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 29-30 ноября в южной части и восточных областях порывы ветра 17-22 м/сек.

Отметим, 29 ноября 2018 на всей территории Украины без осадков, только в Крыму ожидается снег, температура воздуха днем от +1 до -7.

В Киеве без осадков, днем от -3 до -5, ночью от -8 до -10. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Как писал Styler, 29 ноября Украина попадает в воздушную полосу без осадков.

"Мороз компенсирует эту атмосферную пробел - будет щипаться практически повсеместно, кроме крайнего юга. До -5 -12 градусов ночью, днем -3-7 градусов, в южной части даже около нуля", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Также синоптики предупредили о гололедице в стране в ближайшие дни.

Чтобы избежать травм во время гололеда, в ГСЧС советуют учитывать несколько простых рекомендаций.

  • Правильно выбирайте зимнюю обувь - оно должно иметь глубокий протекторный рисунок на подошве.
  • Ходите медленно, ноги нужно слегка расслабить в коленях.
  • Не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и получения тяжелых травм, особенно переломов.
  • Ступая на лед, максимальную нагрузку делайте не на пятку, а на носок.
  • Не перебегайте проезжую часть дороги во время гололеда увеличивается тормозной путь машины, и падение перед авто может привести к серьезным травмам.

 

 

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура от +1 до -7 Синоптики предупреждают о гололедице в Украине
Новости Украины ветерпохолоданиесиноптики
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