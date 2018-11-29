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Патрульные призывают водителей воздержаться от дальних поездок в связи с непогодой

Новости » Общество    29.11.2018 - 17:36
Патрульные призывают водителей воздержаться от дальних поездок в связи с непогодой
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В пятницу и субботу ожидается ухудшение погоды, в частности снегопад

В связи с осложнением погодных условий в Украине в ближайшие два дня водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Украины в Facebook.

В частности, в пятницу, 30 ноября, в южной и восточной частях -порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Приазовье местами ветер будет достигать 25-28 м/сек.

В субботу, 1 декабря, в восточных, центральных, южных областях местами сильный снег, ночью в Приазовье и восточных областях - порывы ветра 15-20 м/с, метель.

"В связи с этим рекомендуем воздержаться от поездок на большие расстояния и максимально ограничить время пребывания на улице. Следите за техническим состоянием своих транспортных средств и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения", - отметили в Патрульной полиции.

Патрульные призывают водителей воздержаться от дальних поездок в связи с непогодой

Напомним, в Киеве сегодня, 29 ноября, до конца дня на дорогах местами гололедица.

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