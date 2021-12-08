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Завтра на дорогах Киева снова гололедица

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Киев, Среда 08 декабря 2021 14:04
Завтра на дорогах Киева снова гололедица Фото: в Киеве завтра будет гололедица на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве будет гололедица на дорогах и завтра. Синоптики опубликовали предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

В столице 9 декабря ожидается гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

В КГГА сообщили, что в городе работает техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Усиленное внимание к состоянию покрытия на путепроводах, подъемах и спусках, покрытию из брусчатки, тротуарах.

Напомним, патрульная полиция обратилась к местным жителям из-за непогоды в Киеве.

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