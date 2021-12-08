Завтра на дорогах Киева снова гололедица
Фото: в Киеве завтра будет гололедица на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве будет гололедица на дорогах и завтра. Синоптики опубликовали предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
В столице 9 декабря ожидается гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
В КГГА сообщили, что в городе работает техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Усиленное внимание к состоянию покрытия на путепроводах, подъемах и спусках, покрытию из брусчатки, тротуарах.