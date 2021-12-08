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Завтра на дорогах Києва знову ожеледиця

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Київ, Середа 08 грудня 2021 14:04
Завтра на дорогах Києва знову ожеледиця Фото: у Києві завтра буде ожеледиця на дорогах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві буде ожеледиця на дорогах і завтра. Синоптики опублікували попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

У столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

У КМДА повідомили, що у місті працює техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах.

Нагадаємо, патрульна поліція звернулась до місцевих жителів через негоду в Києві.

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