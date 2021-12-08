Завтра на дорогах Києва знову ожеледиця
Фото: у Києві завтра буде ожеледиця на дорогах (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві буде ожеледиця на дорогах і завтра. Синоптики опублікували попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
У столиці 9 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
У КМДА повідомили, що у місті працює техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах.