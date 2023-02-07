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Завтра в Донецькій області не відключатимуть світло

Фото: завтра в Донецькій області не відключатимуть світло (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 8 лютого, у Донецькій області на добу будуть скасовані обмеження електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Укренерго" буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Донецькій області для визначення актуальних показників. У зв'язку з цим завтра в регіоні не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, це необхідно для визначення коректних лімітів під час застосування графіків.

"Якщо завтра у вас зникне світло, то, можливо, це сталось через аварію чи ворожий обстріл", - попередили в "Укренерго".

Як повідомлялося, 7 лютого, в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація в Одеській області, там тривають аварійні відключення світла.

Нагадаємо, по всій Україні перенесли так звані дні без відключення світла. Енергетики не проводитимуть виміри споживання через велике навантаження.

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