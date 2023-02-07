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Завтра в Донецкой области не будут отключать свет

Фото: завтра в Донецкой области не будут отключать свет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 8 февраля, в Донецкой области в сутки будут отменены ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Укрэнерго" будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Донецкой области для определения актуальных показателей. В связи с этим завтра в регионе не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света", - говорится в сообщении.

По данным компании, это необходимо для определения корректных лимитов при использовании графиков.

"Если завтра у вас исчезнет свет, то, возможно, это произошло из-за аварии или вражеских обстрелов", - предупредили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, 7 февраля, в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация в Одесской области, там продолжаются аварийные отключения света.

Напомним, по всей Украине перенесли так называемые "дни без отключения света". Энергетики не будут проводить замеры потребления из-за большой нагрузки.

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