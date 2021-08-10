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Дожди обойдут только три области Украины: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 10 августа 2021 08:00
Дожди обойдут только три области Украины: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня дожди накроют почти всю Украину. Такая погода обойдет только Волынскую, Ровенскую и Одесскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

Сегодня дожди будут в большинстве областей Украины. Сухо будет только в Одесской, Волынской и Ровенской областях.

На западе днем температура воздуха составит +24+29, а ночью +14+18.

На севере днем будет +27+29, а ночью +16+18.

На востоке днем будет +30+32, а ночью +18+21.

На юге днем будет +30+32, а ночью +19+21.

В центре днем будет +28+30, а ночью +17+19.

Дожди обойдут только три области Украины: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня также будут дожди. Температура воздуха днем составит +28+30, а ночью +17+19.

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