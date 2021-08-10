Дожди обойдут только три области Украины: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня дожди накроют почти всю Украину. Такая погода обойдет только Волынскую, Ровенскую и Одесскую области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз погоды во всех областях
Сегодня дожди будут в большинстве областей Украины. Сухо будет только в Одесской, Волынской и Ровенской областях.
На западе днем температура воздуха составит +24+29, а ночью +14+18.
На севере днем будет +27+29, а ночью +16+18.
На востоке днем будет +30+32, а ночью +18+21.
На юге днем будет +30+32, а ночью +19+21.
В центре днем будет +28+30, а ночью +17+19.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня также будут дожди. Температура воздуха днем составит +28+30, а ночью +17+19.