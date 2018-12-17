Завтра в Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО

Фото (nato.int)

Засідання відбудеться за участю віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе

Засідання комісії Україна-НАТО відбудеться завтра, 18 грудня, в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Альянсу.

Відзначимо, що засідання комісії відбудеться за участю віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе. Також окремо запланована зустріч українського віце-прем'єра з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"У вівторок, 18 грудня 2018 року, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зустрінеться з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить і далі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. Сійярто підкреслив, що його країна може розблокувати своє вето засідання комісії Україна-НАТО, якщо Київ зробить необхідні кроки для відновлення прав угорської громади в Україні.

Зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Петером Сійярто на полях міністерського засідання ОБСЄ. В ході зустрічі Клімкін заявив, що Україна налаштована на поліпшення українсько-угорських відносин.