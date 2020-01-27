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Завтра в Брюсселе состоится первое заседание новых составов Совета ассоциации Украина-ЕС

Новости » Политика     27.01.2020 - 18:36
Завтра в Брюсселе состоится первое заседание новых составов Совета ассоциации Украина-ЕС
Иллюстративное фото (twitter.com/VGroysman)

Стороны обсудят вопрос безопасности на Донбассе и в Крыму, а также двухстороннюю торговлю

В Брюсселе 28 января состоится первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии Совета ассоциации Украина-Евросоюз. Об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в Facebook.

Сообщается, что во время заседания стороны обсудят ситуацию безопасности на востоке Украины, положения дел во временно оккупированном Крыму, а также имплементацию Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом.

Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Алексей Гончарук. Делегацию ЕС - верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель.

После заседания Гончарук проведет двусторонние встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелем, исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, а также встреча с представителями бельгийского бизнеса.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам посла Европейского союза в Украине Матти Маасикаса, ЕС пойдет навстречу украинским инициативам по расширению соглашения об ассоциации, но ждет конкретных шагов.

Также Кулеба сообщал, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом.

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