Завтра в Брюсселі відбудеться перше засідання нових складів Ради асоціації Україна-ЄС

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Сторони обговорять питання безпеки на Донбасі та в Криму, а також двосторонню торгівлю

У Брюсселі 28 січня відбудеться перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії Ради асоціації Україна-Євросоюз. Про це йдеться у повідомленні Офісу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Кулеби Дмитра Facebook.

Повідомляється, що під час засідання сторони обговорять ситуацію безпеки на сході України, положення справ в тимчасово окупованому Криму, а також імплементацію Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного і галузевого співробітництва України з Європейським Союзом.

Українську делегацію очолить прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Делегацію ЄС - верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Хосеп Боррель.

Після засідання Гончарук проведе двосторонні зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, президентом Європейської Шарлем Мішелем, високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Хосе Боррелем, виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, а також зустріч з представниками бельгійського бізнесу

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами посла Європейського союзу в Україні Матті Маасикаса, ЄС піде назустріч українським ініціативам щодо розширення угоди про асоціацію, але чекає конкретних кроків.

Також Кулеба повідомляв, що Україна більше не претендує на створення митного союзу з Євросоюзом.