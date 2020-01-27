ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра в Брюсселі відбудеться перше засідання нових складів Ради асоціації Україна-ЄС

Новини » Політика     27.01.2020 - 18:36
Завтра в Брюсселі відбудеться перше засідання нових складів Ради асоціації Україна-ЄС
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

Сторони обговорять питання безпеки на Донбасі та в Криму, а також двосторонню торгівлю

У Брюсселі 28 січня відбудеться перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії Ради асоціації Україна-Євросоюз. Про це йдеться у повідомленні Офісу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Кулеби Дмитра Facebook.

Повідомляється, що під час засідання сторони обговорять ситуацію безпеки на сході України, положення справ в тимчасово окупованому Криму, а також імплементацію Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного і галузевого співробітництва України з Європейським Союзом.

Українську делегацію очолить прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Делегацію ЄС - верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Хосеп Боррель.

Після засідання Гончарук проведе двосторонні зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, президентом Європейської Шарлем Мішелем, високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Хосе Боррелем, виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, а також зустріч з представниками бельгійського бізнесу

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами посла Європейського союзу в Україні Матті Маасикаса, ЄС піде назустріч українським ініціативам щодо розширення угоди про асоціацію, але чекає конкретних кроків.

Також Кулеба повідомляв, що Україна більше не претендує на створення митного союзу з Євросоюзом.

Україна готова до більш глибокої секторальної інтеграції з ЄС, - Пристайко Київ розраховує на засідання Комітету асоціації Україна-ЄС до кінця року
Новини України Украина -ЕС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся