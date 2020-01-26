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Украина в ЕС будет бороться за "промышленный безвіз" и энергетическую интеграцию, - Кулеба

Новости » Политика     26.01.2020 - 05:54
Украина в ЕС будет бороться за "промышленный безвіз" и энергетическую интеграцию, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Вопросы будут обсуждаться на заседании Совета ассоциаций

Правительство Украины на предстоящем заседании Совета ассоциации Украина - ЕС 28 января будет бороться за так называемый "промышленный безвиз" и энергетическую интеграцию с Евросоюзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в интервью "Радио Свобода".

По мнению Кулебы, заседание Совета ассоциации должно зафиксировать новый уровень амбиций в отношениях между ЕС и Украиной.

"Мы будем бороться за то, чтобы обеспечить прогресс в сфере заключения так называемого "промышленного "безвиза". Это нужно прежде всего украинскому малому и среднему бизнесу. Это возможность увеличения экспорта. Это нужно Украине", – заявил вице-премьер.

Кроме того, сказал он, "будем работать над углублением энергетической интеграции для того, чтобы украинцы получали более дешевую энергию, их домохозяйства были более энергоэффективными, чтобы платежки были меньше за счет всех этих изменений".

Также Кулеба заявил, что ожидается продвижение интеграции в цифровом секторе, чтобы украинцы получали в Украине качественные сервисы, а их персональные данные были надежно защищены.

Ранее Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом.

РБК-Украина писало, что посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС пойдет навстречу украинским инициативам по расширению соглашения об ассоциации, но ждет конкретных шагов.

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