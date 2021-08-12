Завтра боевики откроют КПВВ "Еленовка": как он будет работать

Указано, что пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30.

Отдельно, для выезда с оккупированной территории необходимо иметь регистрацию на подконтрольной территории Украины, также необходимо заранее получить так называемое разрешение "межведомственного штаба ДНР".

Кроме этого, при въезде на оккупированные территории нужно заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования или сдать экспресс-тест на COVID-19 за около 730 гривен (1900 рублей). Результаты теста можно получить в течение 15 минут.

При этом въезжающим рекомендуют позаботиться о наличии российских рублей, поскольку обменных пунктов на КПП "Еленовка" нет.

Так, в случае получения отрицательного теста на COVID-19 необходимо дать согласие на 14-дневную самоизоляцию, а при положительном - людей направляют в больничный стационар.

Указано, что при въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ необходимо сдавать тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение "Вдома", которое контролирует самоизоляцию.

Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.

Если человек получил отрицательный результат на COVID-19, то идти на самоизоляцию не нужно.

Кроме того, самоизоляция досрочно прекращается в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, что проведенный после пересечения КПВВ.

Самоизоляции также можно избежать в случае получение полного курса прививок от COVID-19 вакцинами, одобренными ВОЗ.

Украинские пограничники обращают внимание, что не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом "Спутник V", потому что она не включена в список рекомендованных ВОЗ.