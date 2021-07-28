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На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что это значит

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Киев, Среда 28 июля 2021 14:08
На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что это значит Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины хочет запустить социальный проект в сфере транспортного обслуживания. Он касается непосредственно бесплатных перевозок для украинцев, которые пересекают линию разграничения с оккупированными территориями Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

По его словам, при пересечении пожилые люди и, в частности, с инвалидностью должны преодолевать значительные расстояния пешком.

"Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения", - заявил он.

Напомним, боевики продолжают мешать нормальной работе наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе. Оккупанты не пропускают патрули СММ ОБСЕ через КПВВ и ставят для наблюдателей свои условия.

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КПВВ Донбасс транспорт
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