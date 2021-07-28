На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что это значит

Кабинет министров Украины хочет запустить социальный проект в сфере транспортного обслуживания. Он касается непосредственно бесплатных перевозок для украинцев, которые пересекают линию разграничения с оккупированными территориями Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

По его словам, при пересечении пожилые люди и, в частности, с инвалидностью должны преодолевать значительные расстояния пешком.

"Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения", - заявил он.