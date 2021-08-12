Завтра бойовики відкриють КПВВ "Оленівка": як він працюватиме

У п'ятницю, 13 серпня, окупанти відновлять рух через пункт пропуску "Оленівка" під Донецьком. Він суміжний з КПВВ "Новотроїцьке".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
Вказано, що перетнути лінію розмежування можна буде з 9:00 до 16:30.
Зокрема, для виїзду з окупованої території необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території України, також необхідно заздалегідь отримати так званий дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР".
Крім цього, при в'їзді на окуповані території потрібно заповнити бланк-згоду "на напрям в стаціонарне відділення установи охорони здоров'я для проведення обстеження" або здати експрес-тест на COVID-19 за близько 730 гривень (1900 рублів). Результати тесту можна отримати протягом 15 хвилин.
При цьому в'їжджаючим рекомендують подбати про наявність російських рублів, оскільки обмінних пунктів на КПП "Оленівка" немає.
Так, у разі отримання негативного тесту на COVID-19 необхідно дати згоду на 14-денну самоізоляцію, а при позитивному - людей направляють в лікарняний стаціонар.
Зазначено, що при в'їзді на підконтрольну Україні територію через КПВВ необхідно здавати тест на антиген коронавірусу і встановлювати мобільний додаток "Вдома", який контролює самоізоляцію.
Термін самоізоляції становить 10 днів і починається через 72 години з моменту перетину КПВВ.
Якщо людина отримала негативний результат на COVID-19, то йти на самоізоляцію не потрібно.
Крім того, самоізоляція достроково припиняється в разі отримання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину КПВВ.
Самоізоляції також можна уникнути в разі отримання повного курсу щеплень від COVID-19 вакцинами, схваленими ВООЗ.
Українські прикордонники звертають увагу, що не будуть брати до уваги вакцинацію препаратом "Супутник V", тому що вона не включена до списку рекомендованих ВООЗ.
Нагадаємо, Кабмін планує запустити соціальний проект, який стосується безкоштовних перевезень для українців, що перетинають лінію розмежування з окупованими територіями Криму, Луганської та Донецької областей.