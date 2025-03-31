Не завоюють одні, то розграбують інші: інвестори розпродають держборг України

Боргові папери України, відомі як ВВП-варанти, впали на 4 центи до 71,23 цента за долар, що є найбільшим денним падінням з березня 2022 року, відразу після вторгнення російських військ.

Облігації з терміном погашення у 2035 році, реструктуровані торік, втратили 3,6 цента і досягли 54,25 цента, що є найнижчим показником із середини листопада.

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Зниження показників знаменує собою помітний поворот у динаміці держборгу України, який зріс після перемоги Трампа на виборах, але тепер втратив майже всі свої досягнення. Надії на пропозиції про припинення вогню з Росією від Трампа, схоже, похитнулися.

"Погані новини оцінюються як погані", - сказав Пол Макнамара, інвестиційний директор з боргових зобов'язань ринків, що розвиваються, в GAM, яка продала свої боргові зобов'язання України після перемоги Трампа на виборах у листопаді.

За його словами, розпродаж має великий сенс. "Якщо це буде мир, то це буде поганий мир для України, оскільки її розграбують", - сказав він, маючи на увазі угоду зі США про природні ресурси України.

Трамп заявив 30 березня, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від важливої угоди щодо природних ресурсів України, але також висловив невдоволення Володимиром Путіним, пригрозивши запровадити додаткові мита для покупців російської нафти, якщо він вважатиме, що Москва блокує його зусилля з припинення війни в Україні.

ВВП-варант, борговий інструмент, прив'язаний до економічного зростання України, був створений як підсолоджувач для інвесторів під час реструктуризації боргу країни у 2015 році після окупації Криму Росією. За облігаціями 2035 року також виплатять більше, якщо економіка України перевершить очікування.

Віктор Сабо, керуючий портфелем компанії Aberdeen, що інвестує в Україну, сказав, що ліквідність низька, але ринок переоцінює "менш позитивний результат для України", водночас найбільше зниження спостерігається в активах, які більш чутливі до економічного відновлення і реконструкції.

"Ринок усвідомив, що буде дуже складно змусити Росію припинити" нападати на Україну, сказав Сабо.

Минулого року українські облігації принесли понад 60% прибутку, проте низка невдач у реалізації пропозицій Трампа щодо припинення війни обвалили ціни, які зараз приблизно на 14-16 центів нижчі від історичного максимуму, досягнутого в лютому.