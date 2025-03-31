Не завоюют одни, так разграбят другие: инвесторы распродают госдолг Украины

Долговые бумаги Украины, известные как ВВП-варранты, упали на 4 цента 71,23 цента за доллар, что является самым большим дневным падением с марта 2022 года, сразу после вторжения российских войск.

Облигации со сроком погашения в 2035 году, реструктурированные в прошлом году, потеряли 3,6 цента и достигли 54,25 цента, что является самым низким показателем с середины ноября.

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Снижение показателей знаменует собой заметный поворот в динамике госдолга Украины, который вырос после победы Трампа на выборах, но теперь потерял почти все свои достижения. Надежды на предложения о прекращении огня с Россией от Трампа, похоже, пошатнулись.

"Плохие новости оцениваются как плохие", - сказал Пол Макнамара, инвестиционный директор по долговым обязательствам развивающихся рынков в GAM, которая продала свои долговые обязательства Украины после победы Трампа на выборах в ноябре.

По его словам, распродажа имеет большой смысл. "Если это будет мир, то это будет плохой мир для Украины, поскольку ее разграбят", - сказал он, имея в виду сделку с США о природных ресурсах Украины.

Трамп заявил 30 марта, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от важной сделки по природным ресурсам Украины, но также выразил недовольство Владимиром Путиным, пригрозив ввести дополнительные пошлины для покупателей российской нефти, если он сочтет, что Москва блокирует его усилия по прекращению войны на Украине.

ВВП-варрант, долговой инструмент, привязанный к экономическому росту Украины, был создан в качестве подсластителя для инвесторов во время реструктуризации долга страны в 2015 году после оккупации Крыма Россией. По облигациям 2035 года также выплатят больше, если экономика Украины превзойдет ожидания.

Виктор Сабо, управляющий портфелем компании Aberdeen, инвестирующей в Украину, сказал, что ликвидность низкая, но рынок переоценивает "менее позитивный исход для Украины", при этом наибольшее снижение наблюдается в активах, которые более чувствительны к экономическому восстановлению и реконструкции.

"Рынок осознал, что будет очень сложно заставить Россию прекратить" нападать на Украину, сказал Сабо.

В прошлом году украинские облигации принесли более 60% прибыли, однако ряд неудач в реализации предложений Трампа по прекращению войны обрушили цены, которые сейчас примерно на 14–16 центов ниже исторического максимума, достигнутого в феврале.