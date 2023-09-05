У Британії вважають, що для звільнення Криму потрібна тонка стратегія: не військова

Він зазначив, що Україні слід мати "досяжні цілі".

"Звільнення материкової України - цілком можливе. Крим - це виклик іншого масштабу. Хоча б через кількість російських військ, які там базуються. Але також і тому, що анексія віддалила їх (жителів Криму - ред.) від України", - сказав Еллвуд.

При цьому політик заявив, що абсолютно згоден із вимогою президента України Володимира Зеленського щодо повного звільнення території нашої держави.

"Але моя думка полягає в більш тонкій стратегії щодо Криму. Якщо ми згадаємо приклад Другої світової війни - Західну Німеччину і Східну Німеччину. Західна Німеччина почала процвітати, економіка зростала, всі почали насолоджуватися життям і були вільними. А як жилося у Східній Німеччині? Самі східні німці сказали: "Я не хочу, щоб мною так керували. Я хочу повернутися назад"", нагадав він.

Еллвуд вважає, що якщо Україна зможе витіснити окупантів, продемонструвати стабільність, розвивати свою економіку, вступити до ЄС і НАТО, то тоді жителі Криму самі захочуть повернутися.

"Я думаю, що це правдоподібний і більш дипломатичний вихід на тлі битви, яка була б необхідною. Ви можете не завоювати всі серця і уми, тому що в Криму є люди, які схиляються до Росії, а не до Заходу. Тож, переконайте їх, показуючи, що Україна - це історія успіху в довгостроковій перспективі", - додав політик.

Звільнення Криму

Офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з Росією можливе лише за повної деокупації територій, у тому числі й Криму.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Україна обов'язково звільнить Крим, але для цього знадобиться проведення наземної операції.

Про військовий шлях деокупації півострова висловлювався також секретар РНБО Олексій Данілов.

При цьому на початку вересня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що питання деокупації Криму можна вирішити військовим чи дипломатичним шляхом - усе залежатиме від поведінки росіян.

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