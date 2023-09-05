В Британии считают, что для освобождения Крыма нужна тонкая стратегия: не военная

Он отметил, что Украине следует иметь "достижимые цели".

"Освобождение материковой Украины - вполне возможно. Крым - это вызов другого масштаба. Хотя бы из-за количества российских войск, которые базируются. Но также и потому, что аннексия отдалила их (жителей Крыма - ред.) от Украины", - сказал Эллвуд.

При этом политик заявил, что абсолютно согласен с требованием президента Украины Владимира Зеленского о полном освобождении территории нашего государства.

"Но мое мнение заключается в более тонкой стратегии по Крыму. Если мы вспомним пример Второй мировой войны - Западную Германию и Восточную Германию. Западная Германия начала процветать, экономика росла, все начали наслаждаться жизнью и были свободными. А как жилось в Восточной Германии? восточные немцы сказали: "Я не хочу, чтобы мной так руководили". Я хочу вернуться назад", - напомнил он.

Эллвуд считает, что если Украина сможет вытеснить оккупантов, продемонстрировать стабильность, развивать свою экономику, вступить в ЕС и НАТО, тогда жители Крыма сами захотят вернуться.

"Я думаю, что это правдоподобный и более дипломатический выход на фоне битвы, которая была бы необходимой. Вы можете не завоевывать все сердца и умы, потому что в Крыму есть люди, которые склоняются к России, а не к Западу. Поэтому убедите их, показывая, что Украина - это история успеха в долгосрочной перспективе", - добавил политик.

Освобождение Крыма

Официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны с Россией возможно только при полной деоккупации территорий, в том числе и Крыма.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина обязательно освободит Крым, но для этого понадобится проведение наземной операции.

О военном пути деоккупации полуострова высказывался также секретарь СНБО Алексей Данилов.

При этом в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вопрос деоккупации Крыма можно решить военным или дипломатическим путем - все будет зависеть от поведения россиян.

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