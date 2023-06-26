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Заворушення в РФ можуть бути більшими і повторюватися в майбутньому, - Науседа

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Понеділок 26 червня 2023 14:11
Заворушення в РФ можуть бути більшими і повторюватися в майбутньому, - Науседа Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Росії можуть траплятися й більші заворушення ніж бунт, який підняв лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин на вихідних. Перевороти також можуть повторюватися в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи, якого цитує LRT.

"Події минулих вихідних у Росії продемонстрували нестабільність кремлівського режиму. Виклики такого ж масштабу або навіть більші можна очікувати в майбутньому", - сказав Науседа після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Науседа вважає, що події в Росії можуть вплинути на безпекову ситуацію Литви та регіону.

"Додатковим фактором може стати створення групи "Вагнера" в Білорусі", - сказав він.

Переворот в Росії

На вихідних Пригожин заявив, що російські війська вдарили по тилу вояків ПВК "Вагнера" та розпочав похід на Москву.

Найманці перетнули державні кордони Росії і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Ввечері 24 червня Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт після переговорів із лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

Після цього у Кремлі заявили, що Пригожин виїде до Білорусі, а Науседа сказав, що НАТО доведеться посилити східний фланг, якщо керівник ПВК "Вагнера" залишиться у країні.

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Білорусь Литва Євген Пригожин
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