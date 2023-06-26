Беспорядки в РФ могут быть больше и повторяться в будущем, - Науседа
В России могут случаться и большие беспорядки, чем бунт, который поднял лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на выходных. Перевороты могут также повторяться в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, которого цитирует LRT.
"События прошедших выходных в России продемонстрировали нестабильность кремлевского режима. Вызовы такого же масштаба или даже больше можно ожидать в будущем", - сказал Науседа после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Науседа считает, что события в России могут повлиять на ситуацию безопасности Литвы и региона.
"Дополнительным фактором может стать создание группы "Вагнера" в Беларуси", - сказал он.
Переворот в России
На выходных Пригожин заявил, что российские войска ударили по тылу вояков ЧВК "Вагнера" и начал поход на Москву.
Наемники пересекли государственные границы России и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.
Вечером 24 июня Пригожин неожиданно решил прекратить бунт после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.
После этого в Кремле заявили, что Пригожин уедет в Беларусь, а Науседа сказал, что НАТО придется усилить восточный фланг, если руководитель ЧВК "Вагнера" останется в стране.
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