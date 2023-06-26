ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беспорядки в РФ могут быть больше и повторяться в будущем, - Науседа

Новина українською →
Понедельник 26 июня 2023 14:11
Беспорядки в РФ могут быть больше и повторяться в будущем, - Науседа Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В России могут случаться и большие беспорядки, чем бунт, который поднял лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на выходных. Перевороты могут также повторяться в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, которого цитирует LRT.

"События прошедших выходных в России продемонстрировали нестабильность кремлевского режима. Вызовы такого же масштаба или даже больше можно ожидать в будущем", - сказал Науседа после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Науседа считает, что события в России могут повлиять на ситуацию безопасности Литвы и региона.

"Дополнительным фактором может стать создание группы "Вагнера" в Беларуси", - сказал он.

Переворот в России

На выходных Пригожин заявил, что российские войска ударили по тылу вояков ЧВК "Вагнера" и начал поход на Москву.

Наемники пересекли государственные границы России и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Вечером 24 июня Пригожин неожиданно решил прекратить бунт после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

После этого в Кремле заявили, что Пригожин уедет в Беларусь, а Науседа сказал, что НАТО придется усилить восточный фланг, если руководитель ЧВК "Вагнера" останется в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Литва Евгений Пригожин
NEWS
Перебрасывает ли РФ "вагнеровцев" на Беларусь после бунта Пригожина: ответ ГУР
Перебрасывает ли РФ "вагнеровцев" на Беларусь после бунта Пригожина: ответ ГУР
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО