Заворушення у Франції. Затримано понад 700 осіб, протестувальники атакували дім мера

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, правоохоронці затримали вже 719 осіб. Уночі поліція затримала 486 учасників акцій протесту.

Також вночі бунтівники атакували будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз. Зловмисники на автомобілі протаранили будівлю, а потім підпалили машину. У цей момент дружина та двоє дітей мера спали.

Коли сім'я міського голови намагалася втекти, у двір почали кидати фаєри, внаслідок чого жінка та одна дитина отримали поранення.

Заворушення у Франції

Заворушення у Франції спалахнули після вбивства поліцією 17-річного юнака. Трагедія сталася вранці 26 червня у передмісті Парижа.

Загиблий хлопець був за кермом та порушив дорожні правила. Поліція стверджує, що офіцер відкрив вогонь, бо хлопець намагався переїхати його. Проте опубліковані відео спростовують це.

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