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Беспорядки во Франции. Задержаны более 700 человек, протестующие атаковали дом мэра

Фото: во Франция полиция задержала уже более 700 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во Франции пятые сутки продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего парня. Полиция задержала уже более 700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

По данным Министерства внутренних дел Франции, правоохранители задержали уже 719 человек. Ночью полиция задержала 486 участников протестных акций.

Также ночью мятежники атаковали здание мэра парижского пригорода Л'Аи-ле-Роз. Злоумышленники на автомобиле протаранили здание, а затем подожгли машину. В этот момент жена и двое детей мэра спали.

Когда семья городского головы пыталась скрыться, во двор начали бросать файеры, в результате чего женщина и один ребенок получили ранения.

Беспорядки во Франции

Беспорядки во Франции вспыхнули после убийства полицией 17-летнего юноши. Трагедия произошла утром 26 июня в пригороде Парижа.

Погибший юноша был за рулем и нарушил дорожные правила. Полиция утверждает, что офицер открыл огонь, потому что парень пытался его переехать. Однако опубликованные видео опровергают это.

Больше о том, что происходит во Франции – читайте в материале РБК-Украина.

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