Заволодіння землею в Києві. НАБУ оголосило в розшук ексдепутата Київради Комарницького

НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького. Нещодавно його було викрито у схемі незаконного заволодіння землі у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

"На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею", - повідомили в НАБУ.



Варто зауважити, що за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, Комарницький намагається покинути територію України.

Директор НАБУ висловив сподівання, що "правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не покинула території України".

Справа про заволодіння землею в Києві

Раніше ми писали про те, що українські правоохоронці викрили корупційну схему в Київській міськраді. Чиновники, ймовірно, незаконно заволоділи землею вартістю 11,6 млн гривень.

Головні фігуранти справи

За інформацією джерел РБК-Україна, головними фігурантами справи є: