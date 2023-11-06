Заволодіння коштами Міноборони. Суд відправив екснардепа Микитася під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого підозрюють у заволодінні 307 млн гривень Міноборони при будівництві складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаному Микитасю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також на колишнього нардепа покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Питання щодо оскарження указаного запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Окрім того, у вказаній справі обрано запобіжні заходи ще п'ятьом підозрюваним:

помічнику екснардепа - тримання під вартою з альтернативою внесення 19 млн гривень застави;

директору підрядної організації - застава у розмірі 805 тисячі гривень;

двом військовослужбовцям - застава у розмірі 53 тисяч гривень та 214 тисяч гривень відповідно;

ще одному військовому - особисте зобов’язання.

У чому звинувачують Микитася

Екснардеп Максим Микитась та колишній перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Колесник підозрюються на заволодінні 307 мільйонів гривень Міноборони при будівництві складів.

Слідство встановило, що у 2018 році Міністерство оборони України уклало з підконтрольними народному депутату України компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних сил України на загальну суму орієнтовно 3 мільярди гривень

Частиною цих коштів Микитась планував заволодіти, проте зробити це йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли Міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт.

З метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних сил України забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.

У результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 мільйонів гривень.

Втім, будівництво об’єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.