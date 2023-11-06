Завладение средствами Минобороны. Суд отправил экс-нардепа Микитася под домашний арест

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, подозреваемому в завладении 307 млн гривен Минобороны при строительстве складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщается, суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал указанному Микитасю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также на бывшего нардепа возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Вопрос об обжаловании указанной меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

Кроме того, в указанном деле избраны меры пресечения еще пяти подозреваемым:

помощнику экс-нардепа - содержание под стражей с альтернативой внесения 19 млн гривен залога;

директору подрядной организации - залог в размере 805 тысячи гривен;

двум военнослужащим - залог в размере 53 тысяч гривен и 214 тысяч гривен соответственно;

еще одному военному - личное обязательство.

В чем обвиняют Микитася

Экс-нардеп Максим Микитась и бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Колесник подозреваются в завладении 307 миллионами гривен Минобороны при строительстве складов.

Следствие установило, что в 2018 году Министерство обороны Украины заключило с подконтрольными народному депутату Украины компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины на общую сумму ориентировочно 3 миллиарда гривен

Частью этих средств Микитась планировал завладеть, однако сделать это ему мешали законодательные ограничения, позволявшие Минобороны платить аванс в сумме всего 30% годового объема работ.

В целях реализации преступного намерения нардеп и его помощник путем привлечения должностных лиц высшего и старшего офицерского состава Вооруженных сил Украины обеспечили принятие изменений в постановления КМУ, позволявшие перечисление аванса на строительство в размере 80% от общей стоимости контрактов.

В результате в течение ноября-декабря 2018 на счета подконтрольного депутату общества Минобороны перечислило более 307 миллионов гривен.

Впрочем, строительство объекта, который должен усилить обороноспособность страны, фактически не приступили, а выделенные средства вывели на счета других подконтрольных компаний.