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Даже завоевав Украину, Путин останется ни с чем, - Купер

Фото: президент РФ Владимир Путин (РосСМИ)
Автор: Милан Лелич, Константин Широкун

Даже полного завоевания Украины президенту РФ Владимиру Путину будет недостаточно, так как Запад не признает этого, не даст ему статуса сверхдержавы. В результате российский лидер останется ни с чем.

Об этом заявил австрийский военный аналитик Том Купер в интервью РБК-Украина.

"Завоевания Украины Путину будет недостаточно. Почему? Потому что это не даст ему достаточно уступок со стороны Запада. Запад не признает его завоевания Украины, не даст ему статуса сверхдержавы, он ничего не достигнет", - подчеркнул Купер.

Военный аналитик также отметил, что Путин прилагает достаточно усилий, чтобы продолжать шантаж, ожидая, пока кто-то в Украине или на Западе потеряет терпение и скажет: все, хватит, давайте остановимся и дадим ему что-то, чтобы обрести мир.

По словам Купера, именно из-за шантажа Россия не использует пока весь военный потенциал. Вероятно потому, что Кремль боится за собственное выживание, Путину приходится балансировать между выживанием и тем, что он может достичь.

Ранее мы писали, что Путин во время открытого урока в Калининграде придумал новую "цель" войны в Украине. На территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России.

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